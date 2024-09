Szymański krytykowany w Turcji. Mourinho posadzi go na ławce?

ANP/Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański w ogniu krytyki po słabych występach

Sebastian Szymański w minionym sezonie był prawdziwą gwiazdą zespołu Fenerbahce Stambuł. Były gracz Feyenoordu Rotterdam rozegrał 55 spotkań, w których zdobył aż 13 goli i zanotował 19 asyst. To wynik więcej niż bardzo dobry. Po prostu rewelacyjny.

Na początku tego sezonu jego forma jest jednak nieco słabsza, ale i cały zespół prowadzony przez Jose Mourinho prezentuje się nieco gorzej w porównaniu do poprzedniej kampanii. Do tej pory reprezentant Polski wystąpił w 10 spotkaniach swojego zespołu i zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. W porównaniu do startu poprzednich rozgrywek widać znaczący zjazd formy Polaka.

Dostrzegają to także kibice i eksperci, którzy coraz częściej krytykują Sebastiana Szymańskiego i Jose Mourinho za wystawianie ofensywnego pomocnika w wyjściowym składzie pomimo słabej gry.

– Spodziewałem się, że Mourinho wniesie coś do drużyny. Kibice również wiele oczekiwali, ale nie otrzymali nagrody. Pomimo tak silnego składu, gra nie spełniła oczekiwań. Nie rozumiem jego stawiania na niektórych zawodników, zwłaszcza na Szymańskiego – powiedział Nihat Kahveci, były reprezentant Turcji, cytowany przez “Yeni Akit Gazetesi”.

