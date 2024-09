Niemcy rozważają sensacyjny powrót do kadry? Wszystko przez kontuzję Ter Stegena

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ter Stegen

Neuer może zdecydować się na powrót do reprezentacji Niemiec

Marc-Andre ter Stegen dość niespodziewanie zakończył obecny sezon, kiedy bramkarz Barcelony doznał poważnej kontuzji kolana w meczu z Villarreal. Pomimo udanej operacji, Niemiec prawdopodobnie nie wróci na boisko przed końcem sezonu, co stanowi ogromny cios zarówno dla Barcelony, jak i reprezentacji Niemiec. Julian Nagelsmann wyraził smutek z powodu kontuzji golkipera, podkreślając, jak ważnym zawodnikiem jest on dla drużyny. – To dla nas duży cios. Będzie nam go brakowało, zarówno w reprezentacji, jak i poza nią. Życzymy Marcowi szybkiego powrotu do zdrowia i będziemy wspierać go na każdym kroku – powiedział selekcjoner.

Z powodu długiej przerwy ter Stegena, Niemcy mogą rozważać powrót Manuela Neuera do reprezentacji. 38-letni bramkarz Bayernu Monachium, który ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej kilka miesięcy temu, wciąż jest w świetnej formie i może być kluczową postacią w obliczu zbliżających się mistrzostw świata w 2026 roku. Jeśli Neuer nie zdecyduje się na powrót, Nagelsmann będzie musiał postawić na jednego z innych bramkarzy. Kevin Trapp, Alexander Nübel oraz Oliver Baumann są obecnie głównymi kandydatami do zastąpienia ter Stegena między słupkami.

Mimo poważnej kontuzji, ter Stegen pozostaje optymistą i ma nadzieję na powrót na boisko jeszcze przed końcem sezonu. Bramkarz Barcelony patrzy na przykład Thibauta Courtoisa z Realu Madryt, który po podobnym urazie szybko wrócił do pełni zdrowia.

