Rumennigge o skandalu seksistowskim. “Gdy wygrałem Ligę Mistrzów, całowałem mężczyzn z radości”

fot. Imago / Norbert Schmidt Na zdjęciu: Karl-Heinz Rummenigge

Luis Rubiales ostatnio stał się popularny przez swoje dziwne zachowanie

Sternik Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej między innymi pocałował jedną z zawodniczek w usta przy okazji ceremonii wręczenia medali po wygraniu mistrzostwa świata przez Hiszpanki

Kilka słów komentarza w sprawie wyraził Karl-Heinz Rummenigge cytowany przez hiszpański dziennik AS

Rummenigge wziął w obronę Rubialesa

Prezydent Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej Luis Rubiales podpadł opinii publicznej za swoje zachowanie. Tymczasem przedstawiciel Bayernu Monachium i UEFA bagatelizował sprawę.

– Nie sądzę, że powinniśmy wyolbrzymiać to, co się stało. Kiedy wygrywasz Puchar Świata, odczuwasz emocje. A to, co tam zrobił, było – z całym szacunkiem – całkowicie normalne. Pamiętam, kiedy ostatni raz wygraliśmy Ligę Mistrzów, całowałem mężczyzn. Oczywiście nie w usta, ale tak po prostu z radości – mówił Karl-Heinz Rummnigge cytowany przez AS.

Luis Rubiales wpadł w seksistowski skandal po finale rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii mistrzostwach świata kobiet. Podczas ceremonii wręczenia nagród przedstawiciel Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej ucałował dwie zawodniczki ze swojej reprezentacji.

