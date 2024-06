Wojciech Szczęsny miał zdecydować się na przenosiny do Al-Nassr, rezygnując tym samym z dalszej gry w Juventusie. Włoskie media nie mają już wątpliwości, że transfer jest już przesądzony, a w podjęciu tej decyzji pomógł mu Cristiano Ronaldo, który zadzwonił do polskiego bramkarza.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny zostanie zawodnikiem Al-Nassr

Juventus jest bliski pozyskania Michele Di Gregorio z Monzy, dlatego Wojciech Szczęsny stał się zbędny w planach klubu z Turynu. Stara Dama pracuje nad umową wartą około 18 milionów euro plus 2 miliony bonusów za włoskiego bramkarza. Media przekonują, że finalizacja rozmów jest o krok.

Z kolei Al-Nassr jest bliskie sprowadzenia reprezentanta Polski, który według doniesień zgodził się na dwuletnią umowę wartą około 19 milionów euro netto za sezon. Obecnie trwają rozmowy z Juventusem, aby sfinalizować ten transfer przed otwarciem letniego okna transferowego.

Jak donosi “Tuttosport”, Cristiano Ronaldo osobiście zadzwonił do swojego byłego kolegi z Juventusu, aby przekonać go do zaakceptowania oferty Al-Nassr. Portugalczyk miał opowiedzieć Szczęsnemu o klubie i zachęcać go do podjęcia nowych wyzwań w Arabii Saudyjskiej. Transfer ten jest już niemal pewny, a wszelkie formalności powinny zostać dopełnione w najbliższych tygodniach.

Dla Starej Damy sprzedaż Szczęsnego nie przyniesie znaczących zysków finansowych, ale pozwoli zaoszczędzić około 6,5 miliona euro na jego pensji. Dzięki temu Juventus będzie miał więcej przestrzeni budżetowej na nowe transfery, co jest kluczowe w obliczu nadchodzącego sezonu.

Przybycie Michele Di Gregorio może oznaczać nową erę w bramce Juventusu, a Wojciech Szczęsny będzie miał szansę na nowe wyzwania w Al-Nassr, gdzie dołączy do Cristiano Ronaldo i spróbuje swoich sił w lidze saudyjskiej.

