Omiya Ardija, czyli klub Jakuba Świerczoka właśnie poinformował, że Polak pozostanie ich graczem na kolejny sezon. Oznacza to, że były reprezentant Polski będzie występować na trzecim poziomie rozgrywkowym w Japonii.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Jakub Świerczok

Kariera Jakuba Świerczoka w ostatnich latach zaczęła pikować

Napastnik obniżył loty, a ostatnio grał w trzeciej lidze japońskiej

Okazuje się, że pozostanie tam nadal, bowiem przedłużył umowę z klubem

Nadal w Japonii

Kariera Jakuba Świerczoka w ostatnich latach nie jest pozytywna. Polak musiał mierzyć się m.in. z oskarżeniami o stosowanie dopingu, bowiem pod koniec 2021 roku jego wynik testu antydopingowego dał wynik pozytywny. Po kilkumiesięcznych odwołaniach został on anulowany, a decyzja o zawieszeniu na cztery lata cofnięta. Jednak próby powrotu do formy w Zagłębiu Lubin nie dały skutku.

Świerczok wrócił do Japonii latem 2023 roku. Związał się z zespołem Omiya Ardija, z którym spadł do trzeciej ligi. W sumie w 2. lidze japońskiej w 10 meczach zdobył trzy gole. Teraz jego klub poinformował o przedłużeniu umowy o kolejny rok. Dla byłego reprezentanta Polski oznacza to kolejny regres w karierze.

Czytaj więcej: Górnik Łęczna znalazł nowego trenera? Jest poważny kandydat