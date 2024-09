Stefano Pioli w najbliższym czasie może wrócić do zawodu. Jak podaje Fabrizio Romano były trener Milanu prowadzi rozmowy z gigantem Saudi Pro League - Al-Nassr.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Al-Nassr może zmienić trenera, rozpoczęto rozmowy ze Stefano Piolim

Stefano Pioli po zakończeniu poprzedniego sezonu opuścił AC Milan. Włoski szkoleniowiec zakończył pięcioletnią kadencję w klubie doprowadzając Rossonerich do 2. miejsca w Serie A. Na początku lipca wszystko wskazywało na to, że 58-latek dość szybko znajdzie nowego pracodawcę. Natomiast z medialnych doniesień wynika, że zatrudnienie w Al-Ittihad nie doszło do skutku ze względu na sprzeciw Karima Benzemy. Jak się jednak okazuje Pioli finalnie i tak może poprowadzić klub z Saudi Pro League.

Fabrizio Romano poinformował w mediach społecznościowych, że Stefano Pioli prowadzi rozmowy z Al-Nassr. Drużyna, w której występuje m.in. Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte czy Marcelo Brozović nie imponuje formą na starcie sezonu. Z tego względu zagrożona jest posada Luisa Castro. Według dziennikarza Stefano Pioli to najpoważniejszy kandydat, aby zastąpić Portugalczyka na ławce trenerskiej.

Pioli podczas kariery trenerskiej pracował m.in. w Milanie, Interze, Fiorentinie, Lazio czy Bologni. Natomiast największe sukcesy święcił w pracy z czerwono-czarnymi. Razem z Rossoneri w sezonie 2021/2022 zdobył mistrzostwo Włoch, co jest jedynym trofeum w jego karierze.

Al-Nassr po 3. kolejkach w Saudi Pro League zajmuje dopiero 7. miejsce z dorobkiem 5 punktów. Podopieczni Luisa Castro wygrali tylko jedno spotkanie z Al-Feiha (4:1). W dwóch pozostałych podzielili się punktami z Al-Raed i Al-Ahli, remisując (1:1).