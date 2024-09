CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Paulinho

Oficjalnie: Paulinho zakończył karierę

Przez ostatnie dwa sezony Paulinho reprezentował barwy Corinthians. Brazylijski pomocnik jednak nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie wygasającej umowy i tym samym został wolnym agentem. Były gracz m.in. ŁKS-u Łódź oraz FC Barcelony opublikował na swoim Instagramie wiadomość, która dotyczy jego przyszłości. Otóż 36-latek postanowił zakończyć sportową karierę.

– To trudne. Nazywam się José Paulo Bezerra Maciel Junior, mam 36 lat i od teraz jestem byłym piłkarzem. To przywilej doświadczyć 30-letniej kariery, którą zacząłem w wieku 5 lat. Jestem wdzięczny za wszystko, co osiągnąłem. Byłem wytrwały, bo wiedziałem, że nie mam dwóch dróg. Droga była tylko jedna i był to futbol – powiedział Paulinho, cytowany przez portal „fcbarca.com”.

Jaka przyszłość czeka Brazylijczyka? Paulinho wspomniał, że ma teraz ważny cel. 36-latek chce zostać menadżerem, więc z pewnością wkrótce rozpocznie kształcenia w tym kierunku.

Paulinho w koszulce ŁKS-u Łódź rozegrał zaledwie 17 spotkań. Brazylijczyk natomiast w barwach FC Barcelony zaliczył 49 występów. W tym czasie pomocnik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty. 36-latek natomiast w reprezentacji swojego kraju zagrał 56 razy.

