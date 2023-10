Media: Neymar rozważa zakończenie kariery

IMAGO / Fotoarena Na zdjęciu: Neymar

Neymar w tym tygodniu doznał kolejnej, bardzo poważnej, kontuzji

Według francuskich mediów Brazylijczyk myśli o zakończeniu kariery

31-latek marzył o zdobyciu Copa America. Najbliższy turniej odbędzie się w 2024 roku

Neymar ma dość? Kontuzje mogą doprowadzić do przedwczesnego zakończenia kariery

Neymar w ostatnich latach ma ogromnego pecha odnośnie poważnych kontuzji. W końcówce pierwszej połowy meczu pomiędzy Urugwajem i Brazylią (2:0), 31-latek opuścił boisko na noszach. Jak wykazały badania, uszkodził więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę w kolanie.

Według francuskich mediów, kolejny tak poważny uraz może wpłynąć na przedwczesne zakończenie kariery przez reprezentanta Canarinhos. Już wcześniej sugerował on ogromne zmęczenie presją związaną z prowadzeniem kariery piłkarskiej. Do tego po odniesieniu kontuzji w jego słowach widać było pewną beznadzieję. Nicolas Cougot podkreśla jednak, że Neymar marzył o sięgnięciu po Copa America. Ta sztuka mu się, jak dotąd, nie udała. Najbliższy turniej odbędzie się w 2024 roku i piłkarz z pewnością chciał poprowadzić Brazylijczyków do triumfu. Problemy zdrowotne mogą jednak wpłynąć na odwieszenie przez niego butów na kołku. Nie wiadomo jednak, jak zareagowałoby na tę wieść Al-Hilal. Umowa wiąże zawodnika z saudyjskim klubem do 2025 roku.

Neymar zdążył rozegrać dla nowego zespołu pięć spotkań. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

