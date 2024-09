Neymar w dalszym ciągu nie może wrócić do gry. Gwiazdor nie przeszedł badań fizycznych, narzekając na kolejne problemy zdrowotne.

Neymar nie zdał testów. Powrót do gry się opóźni

Neymar w październiku 2023 roku zerwał więzadła krzyżowe i wypisał się z gry na wiele miesięcy. Miało to miejsce niedługo po jego przeprowadzce do Al-Hilal. Dla ekipy z Arabii Saudyjskiej zdołał zagrać zaledwie w pięciu meczach, a później nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Przewidywano, że wróci do gry w okolicach startu nowego sezonu, lecz kluczowa data uległa zmianie. Pojawiły się dość spore komplikacje, które nie pozwalają gwiazdorowi wrócić na murawę.

Fizjoterapeuta Neymara przekazał, że ten nie przeszedł badań fizycznych i w dalszym ciągu narzeka na problemy zdrowotne. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy będzie mu dane wrócić do gry, ale ten proces znacząco się opóźnił.

Al-Hilal wydało na Neymara w 2023 roku aż 90 milionów euro. Był to kolejny hitowy transfer, który miał wzmocnić pozycję ligi saudyjskiej w świecie piłki nożnej. Plany pokrzyżowała dramatyczna kontuzja Brazylijczyka, dla którego ostatnie lata nie były już zbytnio udane. Jeszcze za czasów Paris Saint-Germain mierzył się z różnymi problemami zdrowotnymi, dlatego postanowiono go pożegnać.

Niedawno pojawiły się plotki, że Barcelona byłaby zainteresowana ponownym ściągnięciem Neymara. Sam piłkarz byłby chętny na taki powrót, lecz informacje szybko zostały zdementowane. Przyszłość gwiazdora pozostaje pod dużym znakiem zapytania – nie wiadomo, jak będzie sobie radził po tak długiej przerwie od gry.