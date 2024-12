Nedved wraca do futbolu. Czech zostanie dyrektorem w egzotycznej lidze

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pavel Nedved i kibice Al-Shabab

Pavel Nedved będzie dyrektorem sportowym w Al-Shabab

Pavel Nedved to legenda Juventusu Turyn, z którym dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch i na stałe zapisał się w historii klubu. Po zakończeniu imponującej kariery piłkarskiej w 2009 roku, Czech kontynuował swoją przygodę ze Starą Damą jako członek zarządu, a następnie w roli wiceprezesa. Dwa lata temu zdecydował się na rozstanie z klubem, jednak wszystko wskazuje na to, że już wkrótce powróci do futbolu, by podjąć kolejne wyzwanie.

Jak donosi “Corriere dello Sport”, Nedved od 1 stycznia 2025 roku będzie pełnił funkcję dyrektora sportowego w Al-Shabab. To obecnie szósty zespół w rozgrywkach Arabii Saudyjskiej. W sezonie 2022/2023 występował tam Grzegorz Krychowiak. Nowym trenerem saudyjskiego klubu został z kolei Fatih Terim, jeden z najbardziej utytułowanych tureckich szkoleniowców. Dla szkoleniowca będzie to powrót na ławkę trenerską po krótkiej przygodzie z Panathinaikosem, gdzie pracował od grudnia 2023 do maja 2024 roku.

Pavel Nedved jest zdobywcą prestiżowej Złotej Piłki w 2003 roku. To jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii czeskiego futbolu. Jako 91-krotny reprezentant Czech zapisał się w pamięci kibiców swoimi występami w takich klubach, jak Lazio Rzym i Sparta Praga. W Serie A rozegrał 352 mecze, w których zdobył 73 bramki.