ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Kłopoty Mourinho, Szymański utrzyma miejsce w składzie?

Sebastian Szymański w ostatnim czasie znalazł się w ogniu dość sporej krytyki w Turcji. Ofensywny pomocnik zespołu Fenerbahce Stambuł nie jest na początku tego sezonu w dobrej formie i wbrew przeciwnie do poprzedniego sezonu prezentuje się na murawie. Do tej pory 25-latek wystąpił w 10 spotkaniach swojego zespołu i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. W porównaniu do startu poprzednich rozgrywek widać więc znaczący zjazd formy Polaka.

Warto przypomnieć, że w całym poprzednim sezonie Szymański rozegrał 55 spotkań, w których zdobył aż 13 goli i zanotował 19 asyst. Wielu więc oczekiwało, że reprezentant Polski także w tym sezonie podtrzyma taką dyspozycję i pod wodzą Jose Mourinho jeszcze mocniej się rozwinie. Jak na razie jest z tym jednak problem, a przeciętne wyniki zespołu mają doprowadzić do zmian w składzie.

Jak poinformował serwis Turkiye Gazetesi”, Mourinho dokona kilku poważnych zmian w składzie i może posadzić swoje gwiazdy na ławce rezerwowych. Mowa tu m.in. o Edinie Dżeko. Rewolucja w podstawowym składzie ma jednak ominąć Sebastiana Szymańskiego, którego nadal bardzo mocno ceni i liczy szkoleniowiec z Portugalii. W czwartek Fenerbahce zagra z Royale Union Saint-Gilloise w Lidze Europy.

