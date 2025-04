Messi zadecydował ws. przyszłości. Oficjalne potwierdzenie o krok

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi o krok od podpisu

Kontrakt mistrza świata z Kataru wygasa wraz z końcem tego roku. Leo Messi w lecie, na sześć miesięcy przed oficjalnym zakończeniem aktualniej współpracy z Interem Miami, będzie mógł rozpocząć negocjacje z innym klubem. Jednak czy reprezentant Argentyny faktycznie będzie chciał zmienić pracodawcę? David Ornestein ujawnia plany 37-latka.

Zgodnie z doniesieniami dziennikarza The Athletic Messi nie zamierza odchodzić z Miami. Gwiazda The Herons ma w planach podpisanie nowej umowy. Inter jest o krok od osiągnięcia porozumienia z byłym napastnikiem Paris Saint-Germain.

Niedługo powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie finalizacji negocjacji. To oznacza, że Messi, który był łączony z powrotem do Barcelony, nie zamierza przenosić się do stolicy Katalonii. Przynajmniej na razie – niewykluczone, że w nowym kontrakcie znajdzie się klauzula umożliwiająca przeprowadzkę na odrestaurowane Camp Nou.

Jednak informacje o potencjalnym powrocie Messiego do Barcy to ciągle tylko plotki – chociaż Argentyńczyk jest klubową legendą i dysponuje ogromnym potencjałem sportowo-marketingowym, niekoniecznie musi pasować do planu Hansiego Flicka.