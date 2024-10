Messi zareagował na wyniki Złotej Piłki 2024. Wyróżnił jedną gwiazdę

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Wyniki Złotej Piłki 2024. Oto reakcja Messiego

Złota Piłka 2024 trafiła w ręce Rodriego, a tuż za Hiszpanem uplasował się Vinicius Junior. Ten wynik wzbudził duże kontrowersje, ponieważ od kilku dni wszyscy spodziewali się, że to właśnie Brazylijczyk zgarnie statuetkę. Gdy Real Madryt dowiedział się o oficjalnych rezultatach, postanowił odwołać swój przylot i zbojkotował wydarzenie.

Po zakończeniu gali w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo reakcji cenionych postaci. Swój komentarz postanowił zamieścić również Leo Messi, który za pośrednictwem Instagrama pogratulował wszystkim zwycięzcom. Argentyńczyk nie zapomniał o swoich rodakach, wyróżniając we wpisie przede wszystkim Emiliano Martineza. Golkiper Aston Villi zdobył drugą w karierze statuetkę dla najlepszego bramkarza świata.

„Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i nominowanych do Złotej Piłki 2024. Szczególne gratulacje dla Dibu (jaki wspaniały zawodnik, kolejna nagroda dla najlepszego bramkarza na świecie), Lautaro, Leo i Ale. To piękne was tam widzieć” – napisał Lionel Messi.

Pozostali wymienieni we wpisie to oczywiście Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Lionel Scaloni (trener reprezentacji Argentyny) oraz Alejandro Garnacho (Man Utd).

Czytaj dalej: Flick wskazał wymarzony transfer. Barcelona rozpoczęła rozmowy!