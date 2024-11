Messi blisko przełomowej decyzji. Nowe wieści o gwieździe Interu Miami

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami może przedłużyć kontrakt z Messim do 2026 roku

Leo Messi to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Po wieloletniej grze w barwach FC Barcelony próbował swoich sił we Francji, gdzie w latach 2021-2023 zakładał koszulkę Paris Saint-Germain. Niespodziewanie latem ubiegłego roku zdecydował się wyjechać z Europy i kontynuować karierę za oceanem. Następnym przystankiem Argentyńczyka został gigant MLS – Inter Miami.

Reprezentant Argentyny od razu stał się nie tylko liderem Interu Miami, ale również gwiazdą całej ligi. Już w pierwszym sezonie zdobył 11 bramek w 14 meczach. Z kolei w następnej kampanii poprowadził klub z Florydy do zwycięstwa w Supporters’ Shield. W rundzie zasadniczej rozegrał w MLS 19 spotkań, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 10 asyst. Kibice The Herons na pewno będą oglądać Leo Messiego jeszcze w przyszłym sezonie, bowiem jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2025 roku. Natomiast nie wiadomo co będzie dalej.

Nowe informacje ws. przyszłości Messiego przekazał Gaston Edul. Według jego wiedzy istnieje szansa, że umowa Leo Messiego z Interem Miami może zostać przedłużona do czasu zakończenia Mistrzostw Świata w 2026 roku. Dziennikarz zaznaczył, że choć nic nie jest przesądzone, to wszystko zmierza ku finalizacji rozmów. Taki obrót spraw może sugerować, że Messi planuje występ na następnym mundialu.