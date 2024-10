Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

To niemal przesądzone. Escola Varsovia przestanie istnieć

Escola Varsovia przez wielu jest uznawana za jedną z najlepszych szkółek na piłkarskiej mapie Polski. Z tej akademii wypłynęli na szerokie wody tacy zawodnicy jak Filip Luberecki czy Dawid Drachal, a przede wszystkim bramkarz reprezentacji Polski – Marcin Bułka. Przypomnijmy, że 25-letni golkiper następnie trafił do Chelsea, później występował w Paris Saint-Germain, by ostatecznie zakotwiczyć na dłużej w Nicei.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że Escola Varsovia wkrótce przestanie istnieć. Tak przynajmniej wynika z ustaleń Marka Wawrzynowskiego, który na łamach “Przeglądu Sportowego Onet” poinformował, że warszawski klub ma ogromne problemy na wielu płaszczyznach, związane głównie z finansami. Akademia straciła na przykład ogromne środki przyznawane wcześniej w procesie certyfikacji.

Władze klubu nie kryją frustracji i załamują ręce na aktualną sytuację. – Robiliśmy, co mogliśmy, ale to chyba koniec. Nie wiem, co powiedzieć, Co tydzień na naszych boiskach biega ponad tysiąc osób, stworzyliśmy fajne miejsca pracy, daliśmy Polsce reprezentantów oraz piłkarzy ligowych. I na końcu to wszystko zostanie wyrzucone do śmietnika – mówi zasmucony prezes Escoli Varsovia, Wiesław Wilczyński.

Warszawski klub ma obecnie 52 drużyny młodzieżowe, które jeśli nic się nie zmieni, to będą rywalizowały na piłkarskich boiskach tylko do końca aktualnego sezonu.