Ancelotti ma problem. Real poważnie osłabiony przed półfinałem

Oficjalnie: Luka Modrić nie zagra z Mallorką

Dzisiaj wieczorem Real Madryt zmierzy się z Mallorką w meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii. Królewscy przystąpią do tego spotkania poważnie osłabieni. Na boisku na pewno zabraknie kontuzjowanych Edera Militao oraz Daniego Carvajala, a jakby tego było mało, to w ostatniej chwili wypadł również Luka Modrić. Kapitan stołecznego klubu został odizolowany od reszty zespołu, ponieważ zmaga się z infekcją wirusową – czytamy w oficjalnym komunikacie mistrza La Ligi.

W finale na Real Madryt lub Mallorkę czeka już FC Barcelona, która we wczorajszym pojedynku pokonała Athetlic Bilbao 2:0. Jeśli Luka Modrić dojdzie do pełni sił przed niedzielą, a ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego wygra dzisiejszą potyczkę, to niewykluczone, że 184-krotny reprezentant Chorwacji wróci do składu zespołu Los Blancos na potencjalne El Clasico. W tym momencie ciężko powiedzieć, czy zdobywcy Złotej Piłki uda się wykurować ciągu kilku najbliższych dni.

Luka Modrić strzelił 2 gole w ostatnich 2 spotkaniach, więc jego nieobecność na pewno nie jest na rękę sztabowi szkoleniowemu drużyny Królewskich. Przypomnijmy, że turniej o Superpuchar Hiszpanii jest rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, która za możliwość goszczenia tego wydarzenia co roku płaci ogromne pieniądze.