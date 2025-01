Piłkarz Barcelony rozczarowany Flickiem. Klub chce się go pozbyć

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fati zawiedziony Flickiem. Barcelona wymusza na nim odejście?

Ansu Fati swego czasu zapowiadał się na największy talent w całej La Masii. Przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Barcelony, imponując świetnymi występami i w wielu aspektach przypominając nawet Leo Messiego. Oczekiwania wobec niego stawały się coraz większe, lecz na przeszkodzie do wielkiej kariery stanęły problemy zdrowotne, z którymi mierzy się regularnie aż do teraz. Jego rozwój wyhamował, nie pomogło nawet wypożyczenie do Brighton. W zeszłym sezonie spróbował swoich sił w Premier League, lecz nie podołał, rozczarowując kolejnych kibiców.

Przed startem obecnej kampanii wydawało się, że przygoda Fatiego w Katalonii dobiegnie końca. Hansi Flick zakomunikował jednak włodarzom, że chce dać szansę wychowankowi, gdyż widzi w nim potencjał i potrzebne umiejętności. Ten nie był dyspozycyjny od pierwszych kolejek, a po urazie wrócił do gry dopiero w październiku. Niemiecki szkoleniowiec dał mu kilka okazji do gry, lecz ten nie pokazał się z najlepszej strony. Po raz ostatni w La Lidze zagrał 10 listopada.

Fati wystąpił w meczu Pucharu Króla przeciwko Barbastro, zaś w rywalizacji z Athletic Club w ramach Superpucharu Hiszpanii nawet nie było go w kadrze meczowej. Był to dla niego potężny cios wymierzony przez Flicka, na którym stale się zawodzi. 22-latek ma poczucie, że Barcelona chce się go pozbyć w styczniu, choć on sam wciąż widzi swoją przyszłość w Katalonii. Jeśli pojawi się oferta wypożyczenia lub transferu definitywnego, Blaugrana z pewnością będzie nią zainteresowana.