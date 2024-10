Messi mówi jasno o zakończeniu kariery. To musiało nastąpić

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi coraz bliżej zakończenia kariery?

Leo Messi to bez dwóch zdań jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Genialny Argentyńczyk wygrał na poziomie europejskim i światowym praktycznie wszystko, co można było wygrać. Wielokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów oraz La Liga. Sięgał po Puchar Hiszpanii oraz Francji. Wygrał Copa America oraz Mistrzostwa Świata w Katarze. Do tego jego dorobek uświetnia aż osiem Złotych Piłek. To wszystko to tylko ułamek osiągnięć Messiego.

Argentyński skrzydłowy ma już jednak aż 37-lat i od jakiegoś czasu nie gra na najwyższym światowym poziomie. Gracz Interu Miami coraz częściej zdaje sobie sprawę, że zbliża się ten moment, w którym będzie musiał pożegnać się z zawodową karierą. Jego umowa z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku i być może właśnie wtedy Messi ogłosi zakończenie kariery. O tym, że ten czas nadchodzi powiedział on sam, w rozmowie z dziennikiem “Marca”.

– Koniec mojej kariery jest już bliski, ale ja cieszę się i doceniam każdą chwilę tak bardzo, jak to tylko jest możliwe. Dzięki Bogu mogę przyznać, że spełniłem każde swoje marzenie. Największym było zdobycie mistrzostwa świata, to się udało – przyznał Lionel Messi w rozmowie z dziennikiem “Marca”.

Czytaj więcej: Prezydent Barcelony rozwiewa wątpliwości. Lewandowski może być pewny przyszłości