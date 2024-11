UNAR Photo / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami dąży do przedłużenia kontraktu z Leo Messim

Leo Messi z powodzeniem występuje w barwach Interu Miami od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do drużyny Flamingów na zasadzie wolnego transferu po tym, jak opuścił PSG. Wówczas legendarny piłkarz związał się z amerykańskim zespołem umową obowiązującą do 31 grudnia 2025 roku. Wkrótce strony usiądą do rozmów w sprawie nowego kontraktu i wszystko wskazuje na to, że ostatecznie dojdą do porozumienia – ujawnił Ekrem Konur.

Turecki dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że argentyński gwiazdor najprawdopodobniej przedłuży współpracę z Interem Miami o kolejny sezon, czyli do 31 grudnia 2026 roku. Właściciele klubu z Florydy mają nadzieję, że Leo Messi zagra na nowym stadionie drużyny The Herons, który ma zostać wybudowany już niedługo. Tak wygląda dotychczasowy bilans 37-letniego pomocnika w MLS – 39 meczów, 34 bramki i 18 asyst.

Ośmiokrotny zwycięzca Złotej Piłki zdążył zdobyć dwa trofea z Interem Miami – Leagues Cup oraz Supporters’ Shield. Ekipa etatowego reprezentanta Argentyny zawiodła jednak w najważniejszych rozgrywkach – Major League Soccer. Co prawda podopieczni Gerardo Martino zajęli 1. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, ale w play-offach odpadli na etapie 1/8 finału, ponieważ musieli uznać wyższość Atlanty United, przegrywając 1:2 w serii.

Leo Messi największe sukcesy święcił z Barceloną, z którą cztery razy wygrał Ligę Mistrzów.