Krychowiak wyłączony z gry. Ma powód do zmartwień

Grzegorz Krychowiak zmaga się z kontuzją. Polak doznał urazu we wtorek i czeka go kilka tygodni przerwy od gry - poinformował cypryjski portal alphanews.live.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak kontuzjowany

Grzegorz Krychowiak we wrześniu zeszłego roku został zawodnikiem cypryjskiego Anorthosisu Famagusta. Wcześniej przez rok reprezentował barwy Abha FC z Arabii Saudyjskiej. Do tej pory 34-latek wystąpił w 12 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W grudniu strzelił premierowego gola. W swoim dorobku ma również jedną asystę.

Były pomocnik Paris Saint-Germain doznał kontuzji we wtorkowym meczu ligowym, gdy w starciu z Omonią Nikozja opuścił boisko już po 22 minutach gry z powodu urazu lewego uda. Zgodnie z informacjami portalu “Alphanews.live”, badania rezonansowe ujawniły, że chodzi o uraz mięśniowy. Oczekuje się, że Krychowiak, który ma na koncie 100 występów w reprezentacji Polski, będzie zmuszony do pauzy przez 4-6 tygodni.

Krychowiak jest wyróżniającym graczem swojego zespołu. Obecnie Anorthosis plasuje się na siódmym miejscu w tabeli cypryjskiej ekstraklasy. Kontrakt polskiego pomocnika wygasa już 31 maja. Doświadczony piłkarz swoje największe sukcesy odnosił w Sevilli, a po pobycie w Hiszpanii przeniósł się do PSG za 27,5 mln euro. W swojej karierze występował także w takich klubach, jak Lokomotiw Moskwa, AEK Ateny i Al-Shabab.