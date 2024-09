Sebastian Szymański nie prezentuje ostatnio zbyt wysokiej formy i znalazł się pod falą krytyki. Krzysztof Gerlak w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że po części winę za to ponosi Jose Mourinho.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański krytykowany. Przyczynia się do tego styl gry Jose Mourinho

Sebastian Szymański był jednym z ulubieńców kibiców Fenerbahce w poprzednim sezonie. Fani często skandowali nazwisko Polaka, dziękując mu za liczne bramki i asysty. Natomiast teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a przyczynia się do tego oczywiście słabsza forma pomocnika.

Reprezentant Polski w dziesięciu meczach w tym sezonie strzelił zaledwie jednego gola i zaliczył dwie asysty. Jest to bilans zdecydowanie poniżej oczekiwań, a tym bardziej że zawodnik regularnie występuje w pierwszym składzie. Dyspozycja Szymańskiego zniecierpliwiła kibiców, którzy coraz głośniej krytykują go za jego postawę na boisku.

Jose Mourinho wydaje się nie przejmować słabymi liczbami Polaka, bo nadal wystawia go w pierwszym składzie i często przetrzymuje na boisku aż do końcowego gwizdka. Jakiś czas temu Portugalczyk stwierdził nawet, że jeśli miałby trzech Sebastianów Szymańskich, to wszyscy trzej wychodziliby w podstawowej jedenastce. Jednak w całej tej sytuacji jest również druga strona medalu, o której opowiedział Krzysztof Gerlak w rozmowie z TVP Sport.

Ekspert tureckiej piłki zwrócił uwagę na styl gry Fenerbahce. Aktualnie drużyna ma zdecydowanie więcej cech defensywnych, czego wyraźną ofiarą jest Sebastian Szymański. Takim podejściem do meczów Jose Mourinho po części szkodzi Polakowi.

– O ile można go bronić, że dobrze wywiązuje się ze swoich zadań defensywnych, o tyle nie jest beneficjentem stylu gry, jaki przyjmuje Mourinho. Szymański jest przede wszystkim rozliczany z goli i asyst, a tych mu brakuje. […] Sam Mourinho psuje mu nieco pijar i pozytywny odbiór. Jego gra premiuje defensywnych zawodników, a Szymański “żyje” z podań i bramek – ocenił Gerlak.

