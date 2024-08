"Szkoda, że ​​mamy tylko jednego Szymańskiego" - mówi Jose Mourinho cytowany przez "Sports Digitale". The Special One jest zachwycony reprezentantem Polski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zachwycony Szymańskim

Sebastian Szymański przed ostatni sezon poczynił bardzo duży postęp. Właściwie to można powiedzieć, że ostatnie dwa, a może trzy lata są dla Polaka ciągłym rozwojem w karierze. Polak w poprzednich rozgrywkach w barwach Fenerbahce Stambuł, do którego trafił z Feyenoordu Rotterdam rozegrał 55 spotkań, w których zdobył aż 13 goli i zanotował 19 asyst. To wynik więcej niż bardzo dobry. Po prostu rewlacyjny.

Nie mogło więc nikogo zdziwić, że w czasie trwania letniego okienka transferowego 25-latek łączony był z wieloma klubami. Te ostatnie plotki mówią o zainteresowaniu giganta z Serie A, który na stół miał położyć 30 milionów euro. Więcej o sprawie tego potencjalnego transferu pisaliśmy TUTAJ. Z pewnością jednak także pozostanie nad Bosforem będzie dla reprezentanta Polski rozwojowe, bowiem będzie ma on możliwość pracy z jednym z najwybitniejszych trenerów w Europie, czyli Jose Mourinho, który teraz w samych superlatywach wypowiedział się o Polaku.

Jose Mourinho: Elimizde bir tane Szymanski olması üzücü. Elimde üç tane Szymanski olsa üçünü birden oynatırdım. pic.twitter.com/75VfvH9gAL — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 25, 2024

– Szkoda, że ​​mamy tylko jednego Szymańskiego. Gdybym miał trzech Szymańskich, zagrałbym wszystkimi trzema – powiedział Portugalczyk cytowany przez Sports Digitale.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Sebastiana Szymańskiego na 19 milionów euro.

