Jak przyszłość czeka Adama Buksę? “Są zapytania, sporo się dzieje”

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Odejdzie z RC Lens

Adam Buksa swego czasu miał bardzo dobre notowania zarówno w reprezentacji Polski, jak i swoim klubie. Wówczas dobra postawa w New England Revolution pozwoliła na powrót do Europy. Jednak w RC Lens napastnikowi nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. Stąd też w minionym sezonie był on wypożyczony do Antalyasporu, gdzie powróciła jego dobra forma strzelecka – w sumie zdobył 16 bramek w 33 meczach ligi tureckiej. To pozwoliło mu znaleźć się w 26 osobowej kadrze na Euro 2024 w Niemczech, gdzie ma spore szanse na występy.

Jednak tuż po zakończonych mistrzostwach Europy 27-letni napastnik będzie musiał wrócić do ekipy RC Lens, gdzie – jak można domniemywać – nie ma zbyt dużych szans na grę w pierwszym składzie. Stąd też trwają spekulacje na temat tego, gdzie były gracz m.in. Zagłębia Lubin może trafić. On sam mówi w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”, że wachlarz możliwości jest w tej kwestii spory.

– Piłkarzem Antalyasporu jestem do 30 czerwca. A potem faktycznie nastąpi zmiana klubu. Tyle że nie wiem jeszcze, gdzie zagram. Nie jest tak, że już blisko do podpisania z kimś umowy. Przyznaję jednak, że wachlarz możliwości jest spory. Są zapytania, propozycje, różne dyskusje. Tu się wiele elementów musi zgrać. Klub, jego wizja, miejsce do życia… Sporo się dzieje – powiedział Adam Buksa dla “WP”.

