Złota Piłka przegrywa rywalizację z FIFA The Best? Gianni Infantino, przewodniczący światowej federacji, jest tego pewny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino - FIFA The Best

Złota Piłka czy FIFA The Best? Infantino jest pewny

We wtorkowy wieczór odbyła się gala FIFA The Best. 196 trenerów i 193 kapitanów reprezentacji narodowych wzięło udział w głosowaniu na najlepszego zawodnika na świecie. Plebiscyt obejmował okres od sierpnia 2023 do sierpnia 2024 roku. Główna nagroda trafiła w ręce Viniciusa Juniora. Oprócz Brazylijczyka wyróżnieni zostali także m.in. Carlo Ancelotti, Emiliano Martinez, Alejandro Garnacho czy Thiago Maia.

Wideo: Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

FIFA The Best to drugie ogólnoświatowe wydarzenie, podczas którego wybierani sią “najlepsi z najlepszych”. Pierwszym jest oczywiście Złota Piłka. Jednak plebiscyt organizowany przez France Football od lat wzbudza ogromne kontrowersje – zdecydowanie większe niż powinien. W tym roku triumfował Rodri, który wyprzedził Viniciusa. Ceremonia w Théâtre du Châtelet odbyła się bez przedstawicieli Real Madryt, którzy postanowili zbojkotować galę.

Gianni Infantino był świadomy atmosfery towarzyszącej tamtemu wydarzeniu. Przewodniczący FIFA postanowił “zaatakować” organizatorów Złote Piłki, sugerując wyższość nagród wręczanych przez światową federację:

– Jeśli chcesz poznać najlepszych piłkarzy na świecie, to FIFA powinna zająć się organizacją takiego plebiscytu. Dlaczego? Ponieważ wszyscy głosują, jest to przejrzyste, obiektywne, obejmuje wszystko.