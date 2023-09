fot. PressFocus Na zdjęciu: Peter Hyballa

Peter Hyballa został zwolniony z NAC Breda

W poprzednim sezonie Niemiec przegrał w barażach o awans do Eredivisie

Były szkoleniowiec Wisły Kraków utrzymał się na swoim stanowisku kilka miesięcy

Ciąg dalszy braku stabilizacji

Peter Hyballa dał się poznać w Polsce jako trener o bardzo trudnym i wymagającym charakterze. Choć pod względem merytorycznym jest chwalony przez swoich byłych piłkarzy, wspominają oni także trudności w opanowywaniu przez Niemca emocji.

Po zwolnieniu z Wisły Kraków Hyballa zaliczył bardzo krótkie epizody w kilku kolejnych klubach. W Esbjerg i Turkgucu wytrzymał zaledwie trzy miesiące, zaś działacze AS Trencin rozstali się z nim po dwóch meczach.

W styczniu 2023 roku Hyballa wrócił do NAC Breda, gdzie trenował przed przyjazdem do Polski. W minionym sezonie otarł się o awans do Eredivisie, przegrywając w półfinale baraży. Obecną kampanię rozpoczął przeciętnie, gdyż w pięciu meczach zdobył siedem punktów. Po ostatniej porażce władze klubu postanowiły zakończyć z nim współpracę.

NAC Breda neemt afscheid van Peter Hyballa



Vanmorgen, voorafgaand aan de training in Zundert, is Peter Hyballa verteld dat NAC Breda niet langer met hem doorgaat en dus zijn contract als trainer van de club zal worden beëindigd.



ℹ️ https://t.co/anPL8yJArj#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) September 13, 2023

Co ciekawe – kibice nie do końca rozumieją decyzję klubu i sugerują, że o zwolnieniu wcale nie zadecydowały wyniki i kwestie sportowe.

