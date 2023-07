Imago/Miami Herald Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi został w nocy z niedzieli na poniedziałek zaprezentowany przez Inter Miami

Oprócz Argentyńczyka klub z MLS zaprezentował również Sergio Busquetsa

Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością

Messi i Busquets już w Interze Miami

Inter Miami dopiero dwa dni temu oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z Leo Messim. Sam zawodnik o swojej decyzji o dołączeniu do zespołu z MLS poinformował już w czerwcu. Argentyńczyk przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie z miejscu zyskał status największej gwiazdy ligi.

W nocy odbyła się oficjalna prezentacja Messiego w nowym zespole. Na wydarzenie stawiły się tysiące fanów, a niektórzy z nich wpadli na pomysł, by przyjść z kozami. To odniesienie do terminu którym często określa się gwiazdora – GOAT. To akronim od słów Greatest of all Time (najlepszy w historii).

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023

– Bardzo cieszę się, że tu jestem. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę trenować i rywalizować, jestem tutaj, aby walczyć, wygrywać i pomagać zespołowi. Przychodzę z takim samym nastawieniem, jak zawsze. Razem będziemy się dobrze bawić – stwierdził Messi podczas prezentacji.

– Jesteśmy bardzo dumni, że wybrałeś nasz klub. To kolejny etap w twojej karierze. Leo, Antonela, Thiago, Mateo, Ciro, witamy w naszej rodzinie – skomentował z kolei David Beckham, czyli jeden z właścicieli Interu Miami.

Oprócz Leo Messiego Inter Miami zaprezentował również Sergio Busquetsa, który postanowił obrać tę samą drogę, co Argentyńczyk.

Także u nas: Sergio Busquets zaprezentowany w nowym klubie