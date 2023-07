Sergio Busquets zaprezentowany w nowym klubie

Inter Miami w oficjalnym komunikacie poinformował, że Sergio Busquets podpisał kontrakt z klubem. Hiszpan tym samym dołączył do byłego kolegi z FC Barcelony Lionela Messiego.

IMAGO / Matias J. Ocner Na zdjęciu: Sergio Busquets

Inter Miami pozyskał kolejną gwiazdę światowego futbolu

W sobotę klub zaprezentował Lionela Messiego

W niedzielę poinformował o podpisaniu kontraktu z Busquetsem

Busquets dołączył do Interu Miami

Inter Miami nie próżnuje podczas letniego okienka transferowego. W sobotę klub oficjalnie zaprezentował Leo Messiego, a w niedzielę przekazał kolejne znakomite wieści swoim kibicom.

Zespół z MLS oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z Sergio Busquetsem. Hiszpan związał się z nowym klubem 2,5-letnią umową obowiązującą do końca sezonu w 2025 roku.

Bienvenido BUSÍ 5️⃣ pic.twitter.com/ikp762vhTE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy sprowadzić kogoś z doświadczeniem Sergio do Interu Miami. Jest jednym z najinteligentniejszych graczy, którzy kiedykolwiek uprawiali ten sport; czyta grę na niespotykanym dotąd poziomie i ma wpływ na każdy aspekt – powiedział dyrektor ds. piłki nożnej Interu Miami Chris Henderson. – Sergio jest zwycięzcą, liderem i światowej klasy talentem i cieszymy się, że będzie reprezentował nasz zespół.

– To wyjątkowa i ekscytująca chwila, z której bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać kolejnego kroku w mojej karierze. Byłem pod wrażeniem klubu, kiedy przyjechałem tu z Barceloną w zeszłym roku, a teraz jestem szczęśliwy i gotowy do reprezentowania Interu Miami. Nie mogę się doczekać, aby pomóc w osiągnięciu sukcesu, do którego dąży ten ambitny klub – powiedział z kolei Sergio Busquets.

