IMAGO / Federico Pestellini Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard niespodziewanie zakończył karierę piłkarską

Belg podjął trudną decyzję w wieku zaledwie 32 lat

Jak sam przekonuje, nie tęskni za grą w piłkę

Eden Hazard nie żałuje decyzji. Nie tęskni za grą w piłkę

Eden Hazard to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników XXI wieku. Były gwiazdor Chelsea i Realu Madryt w latach swojej świetności wielokrotnie zachwycał kibiców wyjątkowymi umiejętnościami. Kariera Belga wyhamowała po transferze do Królewskich. W barwach Los Blancos skrzydłowemu towarzyszył przede wszystkim pech. Hazard w trakcie pobytu na Santiago Bernabeu więcej czasu spędził w gabinecie lekarskim, niż na boisku.

Podczas gali Złotej Piłki 2023 wręczył nagrodę Kopy dla Jude’a Bellinghama. Przy okazji przyznał, że nie żałuje swojej decyzji o zakończeniu kariery.

– Cieszę się życiem, rodziną i dziećmi. Mogę robić, co chcę. To idealne życie. W tej chwili nie tęsknię za grą w piłkę nożną. Zobaczymy za kilka miesięcy. Moje dzieci poprosiły mnie, żebym przyszedł na Złotą Piłkę, więc powiedziałem: OK, chodźmy i przenocujmy w Paryżu – przyznał Hazard.

