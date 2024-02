Al-Nassr wygrało w meczu towarzyskim z Interem Miami 6:0. Ku rozczarowaniu obserwatorów na boisku nie spotkali się Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Są jednak szanse na to, że dwaj wybitni piłkarze jeszcze ze sobą zagrają.

IMAGO / Power Sport Images Na zdjęciu: Messi i Ronaldo

Piłkarze Al-Nassr rozbili Inter Miami wygrywając 6:0

W meczu tym nie spotkali się Messi i Ronaldo

Możliwe jednak, że dojdzie jeszcze do meczu tych zawodników

Leo Messi i Ronaldo jeszcze się spotkają?

Pojedynek Al-Nassr z Interem Miami reklamowano jako ostatnie w karierze boiskowe spotkanie Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Niestety Portugalczyk nie mógł wystąpić w tym meczu z powodu kontuzji. Jedynie na ławce zasiadł z kolei Leo Messi. Ostatecznie pojedynek ten był jednostronny i zakończył się wygraną Saudyjczyków.

Media donoszą jednak, że być może będzie jeszcze szansa na to, by Leo Messi i Cristiano Ronaldo ze sobą zagrali. Zasugerował to jeden z zawodników Interu Miami, Julian Gressel.

– Myślę, że wynik meczu byłby zupełnie inny, gdyby nie fakt, że jesteśmy dopiero na początku przygotowań do sezonu MLS. Przez ostatnie tygodnie nie graliśmy żadnych meczów i brakuje nam rytmu. Byłoby zupełnie inaczej, gdybyśmy spotkali się z Al-Nassr w innej fazie sezonu. Myślę, że będzie okazja do tego, byśmy jeszcze razem zagrali i się zrewanżowali – powiedział Gressel.

Media spekulują, że do ewentualnej konfrontacji tych klubów mogłoby dojść na Klubowych Mistrzostwach Świata. Jeśli nie drużyny mogą pomyśleć o kolejnym sparingu w przyszłym roku.

