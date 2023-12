Cristiano Ronaldo jest największą gwiazdą ligi w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk po ostatnim meczu przyznał, że żałuję, iż dołączył do klubu tak późno.

Cristiano Ronaldo strzelił wczoraj swojego 50. gola w tym roku kalendarzowym

Portugalczyk po meczu zamieścił na swoim Instagramie specjalny post

Gwiazda Al-Nassr obiecuje, że da drużynie dwa razy tyle, co dał w Europie

Cristiano Ronaldo wciąż jest zmotywowany

Cristiano Ronaldo mimo gry w Arabii Saudyjskiej wciąż zachwyca swoich fanów. Wczoraj zdobył swoją 50 bramkę w tym roku, dzięki czemu zrównał się liczbą goli z Haalandem. Portugalczyk jubileuszowe trafienie wyróżnił w poście na swoim Instagramie, który podpisał w następujący sposób.

– Wspaniałe zwycięstwo. Jestem podekscytowany możliwością ogłoszenia, że strzeliłem mojego 50. gola w 2023 roku. To wszystko dzięki wsparciu moich kolegów z drużyny, fanów i mojej rodziny! Do końca roku jest jeszcze czas na kilka kolejnych – napisał Ronaldo.

38-latek po raz kolejny udowadnia, że transfer do ligi saudyjskiej nie oznacza końca kariery. Piłkarz Al-Nassr imponuje formą, a jego skuteczność pod bramką pozwala walczyć drużynie o mistrzostwo kraju. W tym sezonie rozegrał 22 mecze, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 10 asyst. Na ten moment jest najlepszym strzelcem oraz najlepiej asystującym zawodnikiem w lidze. Reprezentant Portugalii nie zamierza poprzestać na tym co już osiągnął. Obiecał, że da drużynie dwa razy tyle, co dał z siebie, grając w Europie.

– Bardzo żałuję, że nie przeszedłem wcześniej do Al-Nassr. Teraz jestem bardzo szczęśliwy i dam drużynie dwa razy tyle, co dałem z siebie w Europie – powiedział Portugalczyk cytowany przez @alharbi14 na portalu X.