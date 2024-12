Viktor Gyokeres podsycił plotki. Czy to gest w stronę giganta?

Viktor Gyokeres wyrósł na jednego z najlepszych napastników świata. Szwed w rozmowie z portalem UEFA.com podsycił plotki transferowe, które łączą go z Man Utd.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres dał znak Man Utd?

Viktor Gyokeres od kilkunastu miesięcy seryjnie zdobywa bramki dla Sportingu CP. W ten sposób szwedzki napastnik trafił na listę życzeń największych klubów w Europie. Z ostatnich doniesień wynika, że chęć na pozyskanie gwiazdora mają m.in. FC Barcelona, Arsenal, Chelsea oraz Manchester United.

WIDEO: Duża zmiana w Man Utd. Odchodzi ważna postać

Szczególnie dużo mówi się o przenosinach Gyokeresa na Old Trafford. Wszystko za sprawą Rubena Amorima, który po owocnych latach w Sportingu CP zdecydował się na objęcie Manchesteru United. Portugalczyk jest uznawany za kluczową postać w karierze Szweda, bo to pod jego wodzą napastnik zaczął regularnie trafiać do siatki.

Być może niebawem obaj panowie będą mieli kolejną okazję do współpracy. Viktor Gyokeres podsycił plotki medialne, wskazując swoich ulubieńców z młodych lat i według mediów dał w ten sposób sygnał Czerwonym Diabłom.

– Piłkarzami, których podziwiałem, byli Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo. Chodzi o to, jak wypadli na boisku, zrobili coś ekstra, co mnie zaimponowało. Chciałem robić podobne rzeczy na boisku – powiedział Szwed.

Zarówno Ibrahimović, jak i Ronaldo z wielkim powodzeniem występowali w barwach Manchesteru United. Niewykluczone, że Gyokeres pójdzie ich śladami, bo serwis Sky Germany poinformował niedawno o rozmowach Diabłów ze Sportingiem.