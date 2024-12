Andre Onana łączony z nieoczekiwaną przeprowadzką

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana przeniesie się do Arabii Saudyjskiej?

Andre Onana prezentuje nieregularną formę w barwach Manchesteru United, co sprawia, że w mediach jest podnoszona kwestia przyszłości 28-letniego bramkarza. Gdyby 42-krotny reprezentant Kamerunu musiał opuścić Old Trafford, to jednak mógłby liczyć na miękkie lądowanie – poinformowała prasa. Mierzący 192 centymetry golkiper wzbudza bowiem zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej – przekonuje hiszpański portal “Fichajes.net”.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

Kameruński bramkarz na Półwyspie Arabskim otrzymałby znaczącą podwyżkę w stosunku do zarobków, jakie inkasuje w Manchesterze United. Przypomnijmy, że giganci z Bliskiego Wschodu dysponują ogromnymi środkami finansowymi. Andre Onana póki co nie myśli jednak o odejściu z angielskiej drużyny i chce kontynuować swoje występy pod wodzą Rubena Amorima. Zatem przeprowadzka golkipera do Arabii Saudyjskiej, przynajmniej na razie, jest mało prawdopodobna.

42-krotny reprezentant Kamerunu stoi między słupkami drużyny Red Devils od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za ponad 50 milionów euro z Interu Mediolan. 28-latek z miejsca stał się podstawowym bramkarzem zespołu Czerwonych Diabłów, a Manchester United podziękował za współpracę dotychczasowemu numerowi jeden, czyli Davidowi de Gei. Dotychczasowy bilans Andre Onany w słynnej ekipie to 72 mecze, 109 wpuszczonych goli i 20 czystych kont.