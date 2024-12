Choupo-Moting znalazł nowy klub. Napastnik opuścił Europę

Eric Maxim Choupo-Moting przeniósł się do Major League Soccer. Kameruńczyk podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia z New York Red Bulls.

Źródło: New York Red Bulls

Źródło: New York Red Bulls

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Aurelio Buta i Eric Maxim Choupo-Moting

Choupo-Moting trafił do New York Red Bulls

New York Red Bulls w środę ogłosiło podpisanie dwuletniego kontraktu z Ericem Maximem Choupo-Motingiem. W umowie zawarto również możliwość przedłużenia o dwanaście miesięcy. 35-letni reprezentant Kamerunu spędził ostatnie cztery sezony w Bayernie Monachium, gdzie strzelił 38 goli w 122 meczach. W tym czasie zdobył trzy tytuły mistrza 1. Bundesligi i Puchar Niemiec.

Doświadczonemu napastnikowi z końcem ubiegłego sezonu wygasł kontrakt i długo nie mógł znaleźć nowego miejsca. W końcu postanowił spróbować swoich sił w Major League Soccer. Przed dołączeniem do Bayernu Choupo-Moting reprezentował barwy Paris Saint-Germain, Stoke City oraz Schalke 04 Gelsenkirchen.

Choupo-Moting w poprzednim sezonie strzelił trzy i zanotował trzy asysty w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Warto wspomnieć, że piłkarze New York Red Bulls w minionej kampanii dotarli do finału MLS, w którym musieli uznać wyższość Los Angeles Galaxy. Najbardziej znanym zawodnikiem klubu jest 33-letni Emil Forsberg, który przez blisko dekadę występował w RB Lipsk. Ponadto Szwed jest kapitanem zespołu.