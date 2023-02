fot. PressFocus Na zdjęciu: Mesut Oezil

Mesut Oezil zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery – informuje turecki dziennikarz Yakup Cinar. Jego kontrakt z Basaksehir został rozwiązany za porozumieniem stron. Wkrótce powinniśmy się doczekać oficjalnego komunikatu.

Mesut Oezil kończy piłkarską karierę

Ofensywny pomocnik rozwiązał kontrakt z Basaksehir

W obecnym sezonie przebywał na boisku przez zaledwie 187 minut

Koniec bogatej kariery

Mesut Oezil przez lata uchodził za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie. Swoimi niekonwencjonalnymi podaniami zachwycał kibiców Realu Madryt, Arsenalu, Schalke czy reprezentacji Niemiec. W ostatnim czasie 34-latek przeszedł już nieco na peryferia futbolu, bowiem po odejściu z Premier League związał się z tureckim Fenerbahce.

Przed startem tego sezonu trafił do Basaksehir, gdzie miał nawiązać do występów ze swoich najlepszych lat. Nie ułożyło się to jednak po jego myśli, na co spory wpływ miały również problemy zdrowotne. Były reprezentant Niemiec przebywał na boisku łącznie przez zaledwie 187 minut, nie zaliczając w tym czasie żadnej bramki ani asysty.

Trudne chwile zmusiły Oezila do podjęcia decyzji o zakończeniu piłkarskiej kariery. O swoim zamiarze poinformował już kolegów z drużyny, a także władze klubu. Jego kontrakt z Basaksehir także został już rozwiązany.

Tureckie media przekonują, że oficjalnego komunikatu ze strony piłkarza powinniśmy się spodziewać w ciągu najbliższych godzin.

ÖZEL | Mesut Özil'in sözleşmesi fesh ediliyor! Futbolu bırakma kararı aldı. — Yakup Çınar (@yakupcinar) February 3, 2023

Oezil ma za sobą bardzo barwną karierę. Przez trzy lata reprezentował barwy Realu Madryt, z którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Świetnie radził sobie także w Arsenalu, gdzie spędził łącznie niespełna osiem lat.

