Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Slisz kapitanem w ważnym meczu

Bartosz Slisz już rok temu opuścił Legię Warszawa, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego do Atalanty United. Amerykański klub zapłacił za niego ponad trzy miliony euro, co stanowi świetny stosunek ceny do jakości. 25-letni pomocnik od jakiegoś czasu wyróżniał się w PKO Ekstraklasie, więc jego wyjazd za granicę był tylko kwestią czasu, choć można się dziwić, że nastąpiło to tak późno.

Po przenosinach do MLS, reprezentant Polski radzi sobie bardzo dobrze. Do tej pory zagrał w 22 meczach, w których zdobył jednego gola. Dzięki pozytywnym opiniom zdołał wywalczyć sobie wyjazd na Euro 2024, a teraz staje się coraz ważniejszą postacią swojego klubu. Wszystko bowiem przez fakt, że we wczorajszym meczu w ramach Leagues Cup przeciwko ekipie Santos Laguna wystąpił z opaską kapitana.

Leagues Cup to coroczne rozgrywki organizowane w Ameryce Północnej pomiędzy drużynami z Major League Soccer (ze Stanów Zjednoczonych) oraz Ligą MX (liga meksykańska). Wczorajszy mecz zakończył się wygraną ekipy gości, którzy po serii rzutów karnych pokonali Atlantę.

