Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Slisz i Mateusz Klich

Slisz i Klich zagrają z Almironem

W styczniu 2019 roku Atlanta United sprzedała swoją gwiazdę do Premier League. Za ocean przeniósł się Miguel Almiron, za którego Newcastle zapłaciło 24 miliony euro. Reprezentant Paragwaju potrzebował stosunkowo długiego czasu na aklimatyzację, ale w sezonach 21/22 i 22/23 udało mu się zdobyć po 11 bramek. W poprzednich rozgrywkach jego liczby już nie były tak imponujące. Aktualnie 30-latek notuje tylko kilkuminutowe występy.

Wszystko wskazywało na to, że Almiron opuści Newcastle. Po ofensywnego zawodnika zgłosił się jego były klub. Germán García Grova ujawnił szczegóły tego transferu. Atlanta zapłaci Srokom blisko 12 milionów euro, a wychowanek Cerro Porteño podpisze czteroletni kontrakt. Napastnik zamknie swoją przygodę na St. James’ Park na 223 spotkaniach, 30 golach i 12 asystach.

Wideo: Piast Gliwice ma politykę jak Real Madryt?

Na Mercedes-Benz Stadium gra dwóch Polaków, Bartosz Slisz i Mateusz Klich. Chociaż właśnie tylko o pierwszym z nich można napisać “gra”, ponieważ bardziej doświadczony z piłkarzy dołączył do drużyny dopiero w grudniu, po zakończeniu sezonu. Z kolei Slisz występuje w szeregach The Five Stripes od roku. W tym czasie 25-latek zdążył zanotować 37 meczów.