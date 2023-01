fot. PressFocus Na zdjęciu: Alfred Schreuder

Ajax poinformował w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu trenera Alfreda Schreudera. Stało się to po remisie ekipy z Amsterdamy z Volendam (1:1) w ramach 18. kolejki Eredivisie.

Po remisie z Volendam skończyła się cierpliwość włądzom Ajaxu

Klub podjął decyzję o zwolnienia trenera Alfreda Schreudera i jego asystenta

Amsterdamczycy aktualnie plasują się dopiero na piątym miejscu w tabeli

Ajax z najgorszą serią od 1965 roku

Ajax po rozegraniu osiemnastu kolejek ligowych plasuje się dopiero na piątej pozycji, legitymując się bilansem 34 punktów. To efekt dziewięciu zwycięstw i siedmiu remisów. Do lidera rozgrywek Feyenoordu Rotterdam, którego barwy reprezentuje Sebastian Szymański, traci siedem oczek.

W czwartej wieczorem amsterdamska ekipa tylko podzieliła się punktami z Volendam, zajmującym odległe 16. miejsce w tabeli. Jednocześnie Ajax jest już od siedmiu spotkań bez wygranej. To jedna z najgorszych serii klubu w historii, która nie zdarzyła się amsterdamczykom od 1965 roku.

W związku z powyższym decydenci Ajaxu podjęli decyzję o rozstaniu z Alfredem Schreuderem. Trener objął stery nad pierwszą drużyną po tym, jak Erik ten Hag zdecydował się na dołączenie do Manchesteru United latem minionego roku. 50-letni trener kontrakt z holenderską ekip a parafował do 2024 roku. Jasne jest jednocześnie, że klub stracił nie tylko zaufanie do Schrudera, ale także do jego asystenta Matthiasa Kaltenbacha.

Ajax stelt Alfred Schreuder op non-actief. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 26, 2023

– To bolesna decyzja, ale też konieczna. Po dobrym początku sezonu straciliśmy potem niepotrzebną liczbę punktów. Mecz też był niestabilny. Mistrzostwa Świata oznaczały długą przerwę zimową. W ostatnich tygodniach stawało się coraz bardziej jasne, że nie można odwrócić losu, a my wierzymy, że w związku z transferami, trener miał do dyspozycji silny i godny mistrzostwa skład. Straciliśmy wiele punktów w ostatnich tygodniach i niestety nie widzieliśmy żadnego postępu – mówił prezes Edvin Van der Sar cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Kolejne ligowe spotkanie Ajax rozegra już w niedzielę. Zmierzy się w roli gościa z Excelsiorem. Mecz odbędzie się o godzinie 14:30.

