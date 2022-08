80 lat Wieczystej Kraków – jak to wszystko się zaczęło

Na zdjęciu: Wieczysta

Klub Sportowy Wieczysta jest dziś na ustach całej Polski. Zaczynająca się nieopodal centrum Krakowa trzecioligowa przygoda jest doskonałą okazją do tego, by przybliżyć kibicom tę 80-letnią historię. Jest tu bowiem o czym opowiadać – to nie tylko zwycięstwa i porażki, to przede wszystkim przeżycia ludzi, którzy ten klub tworzyli. Zacznijmy jednak od początku.

Wraz z naszym partnerem, Stowarzyszeniem Sportowa Kultura przedstawiamy pierwszą część historii Wieczystej Kraków. Klubu, który mimo gry w 3. lidze przyciąga do siebie nie tylko znanych piłkarzy, ale również coraz więcej kibiców.