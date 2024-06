Awans Holandii do fazy pucharowej. Z kim Holandia zagra w 1/8 finału?

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Awans Holandii do 1/8 finału

Choć reprezentacja Holandii ostatnie spotkanie fazy grupowej z Austrią rozegra we wtorek, jest już pewna awansu do fazy pucharowej Euro 2024. Pomarańczowym awans zagwarantowały korzystne wyniki w poniedziałkowych meczach grupy B, w których Hiszpania pokonała 1:0 Albanię, a Włochy zremisowały 1:1 z Chorwacją. Takie wyniki sprawiły, że Holandia jest już pewna awansu do 1/8 finału przynajmniej z trzeciego miejsca w grupie.

Holendrzy zajmują obecnie pierwsza lokatę w grupie C i we wtorek zagrają o jej utrzymanie. Drużyna Ronalda Koemana musi nie tylko pokonać Austrię, ale również mieć lepszy bilans bramkowy od Francji w przypadku jej wygranej z Polską. Jeżeli Holendrzy zakończą rywalizację na pierwszym miejscu w grupie, w 1/8 finału zagrają z jedną z drużyn z 3. miejsc z grup D, E lub F.

Jeżeli Holandia zajmie na koniec rywalizacji w fazie grupowej drugą lokatę, jej rywalem będą Niemcy. W przypadku zajęcia trzeciego miejsca wariantów jest znacznie więcej. Rywal uzależniony będzie również od wyników w innych grupach.

