fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo (z prawej)

Gwiazdor Liverpoolu najlepszy na boisku

Niedzielny mecz Polska – Holandia zakończył się porażką Biało-Czerwonych 1-2. Co ciekawe, to oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie już w 16. minucie za sprawą Adama Buksy, który skutecznym strzałem głową trafił do siatki. Na przestrzeni całego spotkania to ekipa Oranje prezentowała się znacznie lepiej. Stworzyła wiele okazji, lecz była nieskuteczna. Na wysokości zadania stał również Wojciech Szczęsny, który kilkukrotnie uratował Polaków od utraty bramki. Ostatecznie jednak dał się pokonać dwa razy, a gola na wagę trzech punktów dla Holendrów w 83. minucie zdobył Wout Weghorst.

UEFA wybrała najlepszego piłkarza niedzielnego meczu. Został nim Cody Gakpo, czyli autor pierwszego trafienia dla Holendrów. W 29. minucie zdecydował się on na strzał z dystansu. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od Bartosza Salamona, kompletnie myląc bezradnego Szczęsnego, który nie był w stanie jakkolwiek zareagować.

🥇🇳🇱 UEFA Player of the Match for Netherlands vs Poland: Cody Gakpo. pic.twitter.com/TVtAFI1Z0o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Kibice doceniają występ Gakpo, ale w zdecydowanej większości uważają, że statuetkę dla gracza meczu powinien otrzymać Nathan Ake, który miał spory udział przy obu trafieniach. To on podawał zarówno do Gakpo, jak i do Weghorsta. Ponadto, bardzo dobrze radził sobie z Przemysławem Frankowskim, który nie zrobił w tym meczu zbyt wiele dobrego dla reprezentacji Polski.