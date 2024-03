Włosi pod presją. Spalletti: to musimy zrobić przed Euro

IMAGO / Italy Photo Press/ Roberto Ramaccia Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Włosi w fazie grupowej Euro 2024 zagrają z Chorwacją, Hiszpanią i Albanią

W ramach przygotowań do turnieju Itala zmierzy się m.in. z Ekwadorem

Przed meczem Luciano Spalletti wypowiedział się na temat pracy z kadrą

Euro 2024. Spalletti: to duża odpowiedzialność

Włosi na Euro 2024 zagrają w niezwykle trudnej grupie B. O awans do kolejnej fazy zmierzą się z Chorwacją, Hiszpanią i Albanią. Swój pierwszy mecz rozegrają na Signal Iduna Park w Dortmundzie, a ich rywalem będzie ekipa prowadzona przez Sylvinho, a więc przeciwnicy reprezentacji Polski w eliminacjach.

W niedzielę Italia sprawdzi się w towarzyskiej potyczce z Ekwadorem. Przed tym pojedynkiem trener Luciano Spalletii wypowiedział się na temat przygotowań do Euro 2024:

– Musimy osiągnąć wyższy poziom i musimy to zrobić szybko. Musimy zrobić krok naprzód w porównaniu do tego, co oglądam teraz. Musimy to zrobić, by spełnić oczekiwania, które dotyczą Mistrzostw Europy. Zwłaszcza, że czekają nas starcia z wymagającymi przeciwnikami. To droga, którą musimy podążać. Ponieważ nie widzimy się codziennie, tak jak ma to miejsce w klubie, mamy mało czasu na pracę i pogłębianie schematów taktycznych, więc musimy dokonywać szybkich podsumowań. Odbiór przez fanów? To nakłada na nas dużą odpowiedzialność, ale jednocześnie daje nam siłę do walki o najwyższe cele.

Włosi zagrają z Ekwadorem w towarzyskim meczu na Red Bull Arena w Harrison, New Jersey. Początek spotkania o 21:00.