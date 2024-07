Felix Zwayer oraz Slavko Vincić będą sędziami głównymi dwóch półfinałowych spotkań Euro 2024. Oznacza to, że swoją szansę na poprowadzenie finału mistrzostw ma nadal Szymon Marciniak. Co ciekawe, kluczowy w tej sprawie może okazać się wynik reprezentacji Francji.

Szymon Marciniak poprowadzi finał Euro? To mu może pomóc

Od kilku dni intensywnie spekuluje się na temat dalszego sędziowania Szymona Marciniaka na Euro 2024. Podczas turnieju w Niemczech arbiter z Polski prowadził jako rozjemca główny dwa spotkania i po obu był oceniany przez większość ekspertów i kibiców raczej pozytywnie. Do tego jako arbiter techniczny pracował przy starciu Portugali z Francja. Dla wielu był to pozytywny sygnał co do dalszej dyspozycyjności Marciniaka na mistrzostwach Europy.

Teraz UEFA przedstawiła rozpiskę arbitrów, którzy poprowadzą dwa mecze półfinałowe. W rywalizacji Hiszpanii z Francją rozjemcą będzie dobrze znany Slavko Vincić. Z kolei drugi mecz 1/2 finału pomiędzy Anglią i Holandią będzie prowadził Felix Zwayer, czyli sędzia z Niemiec. Oznacza to, że być może Szymon Marciniak szykowany jest na mecz finałowy. Kluczowy w tej kwestii może okazać się wynik reprezentacji Trójkolorowych i jej ewentualny awans do finału mistrzostw Europy. Wszystko bowiem przez fakt, że poza Marciniakiem na turnieju w Niemczech pozostali także sędziowie z Francji i ewentualny awans ich reprezentacji do finału będzie dla sędziego z Płocka szansą na wyznaczenie do najważniejszego meczu. Poważnym rywalem wydaje się jednak także Daniele Orsato, który jednak prowadził na tym Euro już cztery mecze, więc prawdopodobnie jego notowania są jednak nieco niższe, niż Polaka.

Szymon Marciniak do tej pory prowadził w swojej karierze m.in. finał Ligi Mistrzów w poprzednim roku oraz finał mundialu w 2022 roku. Był także arbitrem głównym Klubowych Mistrzostw Świata. Jeśli zostałby wyznaczony na finał Euro 2024, stałby się jednym z najwybitniejszych w swoim fachu w historii futbolu.

