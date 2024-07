Poznaliśmy najlepszego piłkarza meczu Holandia – Turcja

ANP / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij oraz Virgil van Dijk

Stefan de Vrij najlepszym piłkarzem meczu Holandia – Turcja

W ostatnim ćwierćfinale EURO 2024 zmierzyły się ze sobą reprezentacje Holandii oraz Turcji. Podopieczni Vincenzo Montelli długo prowadzili, ale ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem „Oranje” 2:1. Strzelanie na Olympiastadion rozpoczął Samet Akaydin. Do wyrównania doprowadził Stefan de Vrij. A gola na wagę awansu Holendrów strzelił Mert Muldur, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.

UEFA tuż po zakończeniu meczu wręczyła statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu. Wyróżnienie trafiło do rąk Stefana de Vrija. Obrońca Interu Mediolan rozegrał przeciwko Turkom znakomite zawody, które zostały zwieńczone pięknym golem po uderzeniu głową.

Stefan de Vrij przeciwko Turcji oddał jeden strzał na bramkę. I to właśnie to uderzenie znalazło drogę do bramki. Holenderski stoper także zakończył mecz z jednym wygranym pojedynkiem. Statystykami jednak trudno zobrazować występ obrońcy Interu Mediolan, który tego dnia był wyśmienicie dysponowany.

Reprezentacja Holandii w półfinale Mistrzostw Europy zmierzy się z Anglią. “Synowie Albionu” w pierwszym sobotnim ćwierćfinale okazali się lepsi od Szwajcarów (1:1 k. 5:3).

