Spalletti wskazał, jak Włosi powinni zagrać przeciwko Hiszpanii

Luciano Spalletti wziął udział w konferencji prasowej, podczas której odniósł się do nadchodzącego meczu z Hiszpanią. Selekcjoner reprezentacji Włoch wskazał, jak powinien zagrać jego zespół w starciu z drużyną prowadzoną przez Lusia de la Fuente.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti przed meczem Hiszpania – Włochy

Mecz Hiszpania – Włochy to jedno z najciekawszych starć 2. kolejki fazy grupowej Euro 2024. Obie drużyny są wymieniane wśród kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju. Hiszpanie w pierwszym starciu pokonali Chorwację, a Włosi Albanię. W przypadku zwycięstwa w czwartkowym meczu jedna z drużyn zapewni sobie już udział w fazie pucharowej i da więcej spokoju przed ostatnim meczem w grupie.

– Myślę, że kluczem do zwycięstwa jest po prostu granie dobrego futbolu i częstsze utrzymywanie się przy piłce. Być może w meczu z Hiszpanią będzie więcej podań prostopadłych, ponieważ nie jest to zespół, który czeka na rywala w swoim polu karnym. Ich wysokie ustawienie otwiera szanse na długie zagrania – przyznał Luciano Spalletti.

Selekcjoner Squadry Azzurra zauważył, że jednym z kluczowych elementów zwycięstwa Hiszpanii nad Chorwacją było konsekwentne utrzymywanie wysokiego pressingu. – Uważam, że Hiszpania pokonała Chorwację, ponieważ zawsze naciskali całą drużyną w tym samym tempie. Chorwacja na chwilę się wyłączyła i Hiszpania to wykorzystała. Musimy być skoncentrowani przez pełne 90 minut – dodał.

– Zawsze są dwie drogi do zwycięstwa w piłce nożnej. Jedna to gra zespołowa, druga polega na wielkich indywidualnościach, którzy są lepsi od przeciętnych. My stawiamy na drużynę – podkreślił Spalletti.

