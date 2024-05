Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Reprezentacja Włoch nie jest faworytem Euro 2024

Luciano Spalletti przejął stery w reprezentacji Włoch w trakcie eliminacji Mistrzostw Europy. 65-latek zajął miejsce Roberto Manciniego, który zdecydował się przyjąć ofertę z Arabii Saudyjskiej i pracy z tamtejszą kadrą. Były trener Napoli awans z Włochami na Euro wywalczył dopiero w ostatnim meczu, gdy zremisował bezbramkową z Ukrainą. Choć kadra Azzurri na niemieckich boiskach będzie bronić tytułu, to doświadczony szkoleniowiec uważa, że jego drużyna nie znajduje się w gronie faworytów.

– Jak już mówiłem wcześniej, postaramy się dać z siebie wszystko. Nie wiem, czy to wystarczy. Musimy wyjaśnić sobie kilka kwestii: mamy silnych zawodników, więc moim zadaniem jest sprawić, że staną się zespołem. Jeśli uda się nam to zrobić, jestem przekonany, że możemy grać jak równy z równym z zespołami, które w tej chwili są na wyższym poziomie – powiedział Luciano Spalletti w rozmowie z Sky Sport Italia.

– Musimy być gotowi, ponieważ to bardzo ważny turniej. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni i czujemy, że wszyscy Włosi chcą nam pomóc. Jesteśmy szczęśliwi, że to my wnosimy to przesłanie i uczucie na boisko. Naszym celem po powrocie z Niemiec jest usłyszeć, jak Włosi mówią: “Jesteśmy z Was dumni” – dodał selekcjoner reprezentacji Włoch.

– To najważniejszy moment w mojej karierze. Czuję się, jakbym żył w raju, ponieważ przygotowuję drużynę narodową do Euro – podkreślił Spalletti cytowany przez portal Football Italia.

Reprezentacja Włoch na Euro trafiła do grupy B, którą można uznać jako grupę śmierci. Azzurri w pierwszym etapie turnieju zmierzą się z Hiszpanią, Chorwacją oraz Albanią. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca, a finał Euro zaplanowany został na 14 lipca.