Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Pierwsze dobre wieści nt. zdrowia Polaków

Reprezentacja Polski wczoraj o godzinie 15:00 rozegrała swój pierwszy mecz na tegorocznym Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni pod wodzą Michała Probierza mierzyli się z reprezentacją Holandii. Oranje byli zdecydowanie bardziej faworyzowaną ekipą, ale z przebiegu całego meczu trudno powiedzieć, aby zespół, który jest jednym z faworytów do wygrania turnieju jakoś nas zmiażdżył. Co więcej, to Polacy jako pierwsi wyszli na prowadzenie i to oni – jak wskazują wszystkie statystyki – oddali więcej celnych strzałów na bramkę.

Niemniej końcowy rezultat nie jest dla naszych kadrowiczów zadowalający. Jednak mimo to wciąż mamy dość spore szanse na wyjście z grupy, ale marginesu błędu już nie ma. Nie ma też problemu ze zdrowiem Michała Skórasia, o czym poinformował Sebastian Staszewski, redaktor naczelny “sport.tvp.pl” na platformie X (dawniej Twitter).

ℹ️Naprawdę wyglądało to groźnie, ale z tego co słyszę, z Michałem Skórasiem wszystko jest dobrze. Będzie do gry👍🏻 https://t.co/w4WJbPGYoE — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 16, 2024

Wahadłowy lub też skrzydłowy reprezentacji Polski podczas rozgrzewki przy linii bocznej boiska w meczu z Holandią nabawił się urazu, co w pewnym momencie uchwyciły telewizyjne kamery. Polak chwycił się za kolano w prawej nodze, co zwiastowało kolejny uraz. Jednak według informacji dziennikarza, ze zdrowiem 24-latka wszystko jest w porządku.