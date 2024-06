Euro 2024 już za chwilę, już za momencik. W piątek w meczu inauguracyjnym Niemcy podejmą Szkocję i... zaczniemy piłkarskie święto, które potrwa do 14 lipca. Czy już jesteście na to gotowi? Czy na pewno pod ręką macie najważniejsze informacje na temat turnieju i uczestników? Spieszmymy z pomocą. Przed Wami Skarb Gola.pl!

Goal.pl Na zdjęciu: Skarb Goal.pl

Reprezentacja Polski jedzie na Euro 2024 i bardzo dobrze, bo tego typu imprezy inaczej przeżywa się, gdy są na niej obecni Biało-czerwoni. W tym roku jak mantrę powtarza się, że nie mamy żadnych oczekiwań wobec piłkarzy Michała Probierza. Dwa udane mecze towarzyskie mogły nieco rozbudzić nadzieje na korzystny wynik, ale jak się spojrzy na grupę Polski, trochę ten optymizm gaśnie.

Wiadomo że Euro to nie tylko reprezentacja Polski, dlatego redakcje Goal.pl i Zagranie.com przygotowały swego rodzaju encyklopedię, w której znajdziecie składy, ciekawostki, niesztampowe opisy drużyn, terminarz i wiele więcej. Dziennikarze Goal.pl postarali się o barwne przedstawienie każdego zespołu, skupiając się na kluczowych postaciach. Ekipa Zagrania to eksperci od typów bukmacherskich, zamieścili w Skarbie swoje analizy i opinie na temat najciekawszych zdarzeń.

Oprócz samego Skarbu Goal.pl przygotowaliśmy dla naszych Użytkowników i Widzów wiele innych atrakcji i niespodzianek. Możecie wziąć udział w naszym Typerze i zagrać o fantastyczne nagrody, a także zaprosić swoich znajomych do lig prywatnych, w których możecie sami zdecydować, o co gracie. Będziemy także w Arena Garden w Krakowie, pod Tauron Areną. Tam będziecie mogli nas spotkać w Strefie Kibica, w której będziemy mieli sporo atrakcji, konkursów i nagród przygotowanych dla Was we współpracy z naszymi partnerami.

Piłkarskie Mistrzostwa Europy czas zacząć, najlepiej z Goal.pl i Zagranie.com!