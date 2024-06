Reprezentacja Polski przygotowuje się do niedzielnego meczu z Holandią. Michał Probierz musi poradzić sobie z problemami zdrowotnymi w kadrze. "Meczyki" informują, że niepewny pozostaje występ Pawła Dawidowicza.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz i Jan Bednarek

Probierz postawi na Salamona?

Reprezentacja Polski już w niedzielę rozpocznie zmagania w ramach mistrzostw Europy. W pierwszej kolejce fazy grupowej zmierzy się z Holandią, która uchodzi za faworyta niedzielnej rywalizacji. Michał Probierz musi podjąć szereg kluczowych decyzji, a jego wybory zostały poważnie skomplikowane przez problemy zdrowotne kadrowiczów. Po meczu towarzyskim z Turcją wypadli chociażby Karol Świderski, Robert Lewandowski czy Paweł Dawidowicz.

Lewandowski na pewno ominie mecz z Holandią, a Świderski raczej nie będzie gotowy na grę od pierwszej minuty. Najmniej informacji pojawiało się do tej pory w temacie Dawidowicza, który pierwotnie miał być w pełni dyspozycyjny na start mistrzostw Europy. W programie na kanale “Meczyki” pojawiły się natomiast informacje, jakoby wciąż nie wrócił do treningu z resztą drużyny. Ograniczał się jedynie do basenu i pracy na maszynach.

Obrońca z Serie A nabawił się w meczu z Turcją urazu mięśnia dwugłowego uda. Jego występ przeciwko Holandii stoi pod sporym znakiem zapytania. W przypadku jego absencji, od pierwszej minuty Probierz postawi najprawdopodobniej na Bartosza Salamona. Defensor Lecha Poznań zagrał w obu czerwcowych meczach towarzyskich.

Niedzielny mecz Polska – Holandia rozpocznie się o godzinie 15:00.