Reprezentacja Austrii nie boi się Polski. Wymowne słowa selekcjonera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick: Nie jesteśmy słabsi od Polski

Do rozpoczęcia tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech pozostało już mniej niż dwa tygodnie. Reprezentacja Polski na presitżowym turnieju zagra w grupie D, gdzie zmierzy się z Holandią, Austrią oraz Francją. Selekcjoner Austriaków – Ralf Rangnick – na ostatniej konferencji prasowej ocenił szanse swojej drużyny w starciach z tymi rywalami. 65-letni szkoleniowiec wprost przyznał, iż jego zespół nie jest słabszy od Biało-Czerwonych.

– Oczywiście myślami jesteśmy już przy mistrzostwach Europy i pierwszym meczu przeciwko Francuzom. To prawda, że na papierze jesteśmy słabsi od Francji oraz Holandii, ale nie od Polski. Musimy zadbać o to, aby stworzyć najsilniejszy kolektyw spośród wszystkich uczestników Euro 2024 – powiedział na konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Austrii, Ralf Rangnick, cytowany przez holenderski portal “Soccernews.nl”.

65-letni trener zna więc wartość swojego zespołu i uważa, że nie prezentuje on słabszego poziomu niż ekipa prowadzona przez Michała Probierza. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Austriaków, to zajrzyjcie do naszego Skarbu Euro, gdzie kompleksowo opisaliśmy tę drużynę. Spotkanie Polska – Austria odbędzie się 21 czerwca (piątek) o godzinie 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.