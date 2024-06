Reprezentacja Holandii przygotowuje się do startu mistrzostw Europy. To z nią Polacy zagrają w pierwszej kolejce fazy grupowej. Na dwa tygodnie przed imprezą Holendrzy mają problemy kadrowe - donosi portal Soccernews.nl.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Trening reprezentacji Holandii

Gwiazda Barcelony zdąży na mecz z Polską?

Reprezentacja Polski przygotowuje się na mistrzostwa Europy, która zainaugurują już za niespełna dwa tygodnie. Trafiła do trudnej grupy, a w żadnym z trzech meczów nie będzie traktowana jako faworyt. Zmagania rozpocznie od wymagającego spotkania z Holandią. Co słychać w obozie naszego najbliższego grupowego rywala?

Ronald Koeman wciąż nie może liczyć na obecność wszystkich swoich zawodników. W poniedziałek na zgrupowanie doleciał Donyell Malen, który jeszcze dwa dni temu grał w finale Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund przegrała z Realem Madryt, więc skrzydłowy niezwłocznie udał się do miejsca, gdzie przygotowuje się jego kadra narodowa. Wśród piłkarzy brakuje jeszcze trzech dużych nazwisk – Tijjaniego Reijndersa, Teuna Koopmeinersa oraz Frenkiego De Jonga.

Pierwsza dwójka nie pojawiła się jeszcze na zgrupowaniu Holendrów, gdyż ma zobowiązania klubowe. Do drużyny ma dolecieć w najbliższy piątek, zgodnie z ustaleniami opuszczając tym samym pierwszy mecz towarzyski przeciwko Kanadzie. Jak wygląda sprawa z De Jongiem? Ta jest zdecydowanie poważniejsza, bowiem gwiazdor Barcelony wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. Holendrzy utrzymują natomiast, że ma on być gotowy do gry na pierwszy mecz fazy grupowej przeciwko Biało-Czerwonym.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 14 czerwca. W meczu otwarcia Niemcy, czyli gospodarz turnieju, podejmie Szkocję. Zmagania w grupie D zainaugurują z kolei dwa dni później. Polska zagra z Holandią w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00.